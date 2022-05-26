Крылова о новых правилах в танцах на льду: «Считаю, что обязательный танец показывает скатанность и уровень пары. Могли бы этот мизерный кусочек оставить»

Серебряный призер Нагано-1998 в танцах на льду высказалась о новых правилах для танцоров.

В сезоне-2022/23 в танцах на льду появится новый хореографический элемент – прыжки с помощью ассистирующего партнера. Кроме того, фигуристам разрешили катать ритм-танец без паттерна.

«Я, конечно, за обязательные танцы. Не скажу, что я расстроилась или порадовалась, но я считаю, что обязательный танец показывает и скатанность пары, и уровень пары. Могли бы, конечно, этот кусочек, который уже мизерный был, его оставить, чтобы все катали одно и то же.

Я думаю, что это идея монреальской команды была, она уже и озвучивалась на семинарах всяких, которые были. Уже с прошлого года все это шло, ну и после олимпийского сезона к этому пришло. Что осталось? Дорожка шагов, твиззлы, поддержка – три элемента. «Паршал степ» остался, только два шага сделали вместо четырех.

Этими правилами, которые сейчас, вводом, например, хореографических прыжков в произвольный... Не хореографических спиралей, элементов скольжения, нижних выпадов, что было предложено тоже. Нет, они сделали хореопрыжки. Просто очень много таких вот силовых элементов: прыжки, поддержки по три секунды, чтобы придать больше зрелищности танцам.

Не знаю, мне не хочется, чтобы это было парным катанием. Должны ввести какие-то близкие позиции, правила по позициям, потому что очень много открытых позиций в танцах. Нас приравнивают к парному катанию.

Чем отличаются танцы? Близкими позициями, близостью катания, скольжения. Сейчас просто на вытянутых руках катаются. Обязательными танцами пары скатываются и начинают чувствовать друг друга», – сказала Крылова в подкасте «Ход коньком».