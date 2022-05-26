«Пытались найти партнершу: приехала одна – нет, вторая – нет, третья – нет. Увидели Василису, она захотела попробовать». Крылова о создании дуэта Кагановской и Ангелопола

Серебряный призер Нагано-1998 в танцах на льду Анжелика Крылова рассказала о том, как образовался дуэт Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола.

«Я приехала в Москву, Валере было 12–13 лет, совсем молодой и пока еще не заявивший о себе спортсмен. Что-то он там болтался, партнерши нет. Мы пытались найти ему партнершу: приехала одна – нет, вторая – нет, третья – нет. Время идет, надо в сезон выходить…

Хулиганистый мальчик был, я его выгоняла раза три за его поведение, ха-ха. Родители возвращали, он сам просился. Такой он, интересный. Может, в спорте и надо немножко быть сорванцом, иметь такой характер. Смотря на чемпионов, не все такие паиньки.

Василиса приехала, мы увидели ее в «Ледниковом периоде. Дети». Совершенно невероятная, нежная, красивая, пластичная, беловолосая, ну просто ангел. Увидели эту девочку, она захотела с ним попробовать, ехала к партнеру, не к тренеру.

Волнительный был переезд для нее, долго думали родители, что делать, к кому отправлять. Я очень рада, что они не ошиблись и все совпало. Я их поставила, и изначально я считаю, что то, чего мы добились, – вместе. Я горжусь нашими результатами трех лет, то, что мы сделали за три года – это много», – рассказала Крылова в подкасте «Ход коньком».