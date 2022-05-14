Крылова о Кагановской и Ангелополе: «Выступления в новом сезоне будем выстраивать от итогов конгресса ISU. Ждем решений, от которых и станем отталкиваться»

Серебряный призер Нагано-1998 Анжелика Крылова рассказала о возможном переходе танцевального дуэта Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола во взрослые соревнования.

«Выступления в новом сезоне будем выстраивать в зависимости от итогов июньского конгресса ISU. Ждем решений, от которых и станем отталкиваться. Будем думать, что делать дальше, разрешат ли нашим фигуристам участвовать в международных стартах или не разрешат.

Но, несмотря на все эти обстоятельства, мы продолжаем работать. Ставим программы, работаем над техникой и новыми элементами. В мае я планирую закончить две программы для Василисы и Валеры. Затем уйдем в отпуск на две-три недели и, вернувшись, продолжим.

Василиса и Валера закончили свой соревновательный сезон в Нижнем Новгороде, где впервые выступили на взрослом уровне. Мне кажется, это было правильным решением, потому что оно позволяет им войти в новый сезон, имея звания мастеров спорта. Однако окончательного решения, как мы будем выступать в сезоне, не принято.

По возрасту они могут еще два сезона кататься по юниорам, но если не будет международных стартов, то, я считаю, у ребят появится больше мотивации, когда они будут соревноваться по мастерам. Если же у российских фигуристов будет возможность участвовать в юниорском чемпионате мира, то хотелось бы поехать туда. Все эти вопросы мы обговаривали с нашей федерацией.

Решение выступить в конце сезона на взрослом турнире было принято спонтанно после того, как наших фигуристов отстранили от чемпионатов мира. Чтобы время не терять, мы рискнули попробовать себя на мастерском уровне, и ребята справились, откатались хорошо.

Василиса с Валерой в этом сезоне очень выросли как в техническом плане, так и эмоциональном. Этот сезон дал им большой толчок в развитии. Если в прошлом сезоне о них говорили как о спортсменах с потенциалом, то в этом был виден прогресс, заметна работа, которую проделали сами ребята и вся наша тренерская группа», – рассказала Крылова.

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