Наталья Бестемьянова: «Главная задача ФФКР в ближайший год – сохранить мотивацию спортсменов. Конечно, надо создавать внутрироссийские соревнования»

Олимпийская чемпионка считает, что главной задачей Федерации фигурного катания России ( ) на ближайшее время является сохранение мотивации спортсменов.

«Главное – сохранить мотивацию спортсменов, потому что мы понимаем, что, возможно, не будет международных соревнований. Во всяком случае, в ближайший год.

Конечно, надо создавать какие-то внутрироссийские соревнования, чтобы уровень не упал.

Самое важное сейчас – мотивировать взрослых, тех, кто находится на очень высоком уровне, потому что они задают тон.

А те, кто только приходит на каток, смотрят на больших спортсменов и хотят быть такими, как они. И взрослые должны оставаться и уровень держать», – сказала Бестемьянова.

Федерация фигурного катания планирует провести серию соревнований «Гран-при России». Она будет включать шесть этапов