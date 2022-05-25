Наталья Бестемьянова: «Главная задача ФФКР в ближайший год – сохранить мотивацию спортсменов. Конечно, надо создавать внутрироссийские соревнования»

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова считает, что главной задачей Федерации фигурного катания России (ФФКР) на ближайшее время является сохранение мотивации спортсменов.
«Главное – сохранить мотивацию спортсменов, потому что мы понимаем, что, возможно, не будет международных соревнований. Во всяком случае, в ближайший год.
Конечно, надо создавать какие-то внутрироссийские соревнования, чтобы уровень не упал.
Самое важное сейчас – мотивировать взрослых, тех, кто находится на очень высоком уровне, потому что они задают тон.
А те, кто только приходит на каток, смотрят на больших спортсменов и хотят быть такими, как они. И взрослые должны оставаться и уровень держать», – сказала Бестемьянова.
Федерация фигурного катания планирует провести серию соревнований «Гран-при России». Она будет включать шесть этапов