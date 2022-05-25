Наталья Бестемьянова: «Главная задача ФФКР в ближайший год – сохранить мотивацию спортсменов. Конечно, надо создавать внутрироссийские соревнования»

Теги сборная России ФФКР Наталья Бестемьянова ТАСС Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова считает, что главной задачей Федерации фигурного катания России (ФФКР) на ближайшее время является сохранение мотивации спортсменов.

«Главное – сохранить мотивацию спортсменов, потому что мы понимаем, что, возможно, не будет международных соревнований. Во всяком случае, в ближайший год.

Конечно, надо создавать какие-то внутрироссийские соревнования, чтобы уровень не упал.

Самое важное сейчас – мотивировать взрослых, тех, кто находится на очень высоком уровне, потому что они задают тон.

А те, кто только приходит на каток, смотрят на больших спортсменов и хотят быть такими, как они. И взрослые должны оставаться и уровень держать», – сказала Бестемьянова. 

Федерация фигурного катания планирует провести серию соревнований «Гран-при России». Она будет включать шесть этапов

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