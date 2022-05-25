Илья Авербух: «Не строю прогнозов на конгресс ISU, уверен, что вернуть российских спортсменов на международные старты будет очень и очень сложно»

Хореограф Илья Авербух высказался о предстоящем конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU).

«Не строю прогнозов на конгресс, уверен, что вернуть российских спортсменов на международные старты будет очень и очень сложно.

Предстоит огромная работа, я уверен, что будет сделано все возможное», – сказал Авербух.

Конгресс ISU пройдет с 6 по 10 июня в Таиланде. Российские спортсмены сейчас отстранены от соревнований под эгидой организации.

Зачем возрастной ценз фигуристок повышают до 17 лет? Вот самое полное объяснение, почему это необходимо

Новые правила в фигурном катании – подарок для Туктамышевой и Ханю, но с угрозой для Валиевой и Щербаковой