Александр Жулин: «Думаю, в ISU нас оставят как страну, но всех соревнований лишат и не разрешат ни под каким статусом нигде выступать»

Теги сборная России ISU Александр Жулин Фигурное катание

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин поделился ожиданиями от конгресса Международного союза конькобежцев (ISU), который пройдет в начале июня.

«Я думаю, в ISU нас оставят как страну, но всех соревнований лишат, не знаю даже на сколько лет. Скорее всего, оставят, потому что и футболистов оставили, но толку никакого, соревнований все равно всех лишат.

Не забывайте, что теннисные ассоциации и Национальная хоккейная лига – организации, которые ничему не подвластны, у них своя история, а ISU – организация под властью Международного олимпийского комитета.

Судя по тому, как развиваются события, думаю, не разрешат ни под каким статусом нигде выступать», – сказал Жулин.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные