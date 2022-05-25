Заслуженный тренер России по фигурному катанию поделился ожиданиями от конгресса Международного союза конькобежцев ( ), который пройдет в начале июня.

«Я думаю, в ISU нас оставят как страну, но всех соревнований лишат, не знаю даже на сколько лет. Скорее всего, оставят, потому что и футболистов оставили, но толку никакого, соревнований все равно всех лишат.

Не забывайте, что теннисные ассоциации и Национальная хоккейная лига – организации, которые ничему не подвластны, у них своя история, а ISU – организация под властью Международного олимпийского комитета.

Судя по тому, как развиваются события, думаю, не разрешат ни под каким статусом нигде выступать», – сказал Жулин.