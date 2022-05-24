Татьяна Тарасова: «Чего я жду от конгресса ISU? Я не понимаю, почему они сняли всех наших спортсменов, пусть нам объяснят, в чем они виноваты»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию рассказала, чего ждет от конгресса Международного союза конькобежцев (ISU), который пройдет в начале июня.

«Чего я жду от конгресса? Я не понимаю, почему они сняли всех наших спортсменов, пусть нам объяснят, в чем они виноваты, в чем виноваты наши маленькие девочки. Что они сделали? Они убили кого-то, ограбили? Пусть ISU ответит им на этот вопрос.

Мы живем в стране, которая всегда побеждала или участвовала в победах. Страна, которая развивала фигурное катание – и одиночное, и парное, и танцы. Мы не просто участвовали, мы развивали этот вид спорта.

За что дисквалифицируют спортсменов? А если бы это были их дети? Они обязаны ответить на этот вопрос: за что дисквалифицированы все наши спортсмены, вся наша сборная?» – сказала Тарасова.