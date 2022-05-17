Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону заявил о пристрастии к мату комментатора и тренера по фигурному катанию .

«Губерниев в своей программе поднял вопрос этики из-за оскорбления тренером Воронковым кубинской волейболистки. Разве может человек, у которого мат во рту как нормальное явление, который оскорбил десятки заслуженных спортсменов, рассуждать об этике?

Я вспоминаю несколько моментов на Кубке мира, когда мы сидели с друзьями в холле, а масса болельщиков ждала Диму. Вот он заходит и выдает такую матерную тираду, от которой просто уши вянут. А там люди с детьми сидят. Я подошел и попросил его прекратить, а люди были в шоке.

Когда он защитил Тутберидзе, а большинство моих знакомых из мира фигурного катания меня поддержали, они так объяснили его поступок: «Они родственные души. Тутберидзе матом ругается не меньше его».

Поэтому Губерниеву нужно начать с себя. Сложно найти спортсмена, которого он бы не оскорбил. А за рубежом болгары, словаки, словенцы и чехи, которые понимают русский язык, в шоке от его поведения. И все это продолжается десятилетиями. Недавно он извинился перед Бузовой, но я все-таки не Бузова и мириться с этим не буду.

Я согласен с федерацией волейбола, что надо разобраться в этом вопросе. Была бы моя воля, я бы Воронкова уволил. Кубинская волейболистка – девушка приятной внешности, очень сильный игрок и не заслужила такого отношения. Теперь об этом скандале знают и в международной федерации. Мы как всегда нагадили сами себе», – сказал Тихонов.

Губерниев о критике Тихонова в адрес Тутберидзе: «Он мало того, что маразматик, ненавидящий российское фигурное катание, так еще и агент ЦРУ, видимо»

Тихонов о поездке Тутберидзе в США: «Этери наплевать на закон Родченкова, ведет она себя по-хамски. Слышал от одного из руководителей, как она грозилась его уничтожить»