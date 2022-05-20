Мэрайя Белл: «Не думаю, что останусь еще на четыре года. Но, особенно если не будет фигуристов из России, один год вполне возможен»

Теги сборная России сборная США женское катание Мэрайя Белл Изабо Левито Фигурное катание

Американская фигуристка Мэрайя Белл рассказала, планирует ли продолжать карьеру. 

– Вы думали о планах на следующий сезон?

– На самом деле нет. Для меня большая честь, что люди интересуются тем, что я делаю, но если бы я знала что-то определенное, я бы сказала об этом.

Я не думаю, что останусь еще на четыре года, но один год вполне возможен, особенно если не будет фигуристов из России.

– Как запрет на участие российских спортсменов может повлиять на ваше решение о будущем?

– Думаю, это открывает двери возможностей для многих фигуристов. Однако прямо сейчас я стараюсь не принимать много решений, потому что позади долгий сезон, и я устала. Но я точно знаю, что никогда просто так не брошу фигурное катание. 

– Что вы думаете о будущем женского фигурного катания в США, учитывая уход из спорта Алисы Лью и вашу неопределенность? 

– Мы недавно видели, как Изабо Левито выиграла юниорский чемпионат мира, это невероятно.

Мы не знаем, что будет в долгосрочной перспективе с российскими фигуристами. Это своего рода большой вопросительный знак. Но, по крайней мере, в течение следующих двух лет мы будем очень конкурентоспособны, – сказала Белл. 

Американская фигуристка, которую обожают в России и называют Маша Колокольчикова. Она взяла золото, обновив 95-летний рекорд

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