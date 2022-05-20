Мэрайя Белл: «Не думаю, что останусь еще на четыре года. Но, особенно если не будет фигуристов из России, один год вполне возможен»

Американская фигуристка рассказала, планирует ли продолжать карьеру.

– Вы думали о планах на следующий сезон?

– На самом деле нет. Для меня большая честь, что люди интересуются тем, что я делаю, но если бы я знала что-то определенное, я бы сказала об этом.

Я не думаю, что останусь еще на четыре года, но один год вполне возможен, особенно если не будет фигуристов из России.

– Как запрет на участие российских спортсменов может повлиять на ваше решение о будущем?

– Думаю, это открывает двери возможностей для многих фигуристов. Однако прямо сейчас я стараюсь не принимать много решений, потому что позади долгий сезон, и я устала. Но я точно знаю, что никогда просто так не брошу фигурное катание.

– Что вы думаете о будущем женского фигурного катания в США, учитывая уход из спорта Алисы Лью и вашу неопределенность?

– Мы недавно видели, как выиграла юниорский чемпионат мира, это невероятно.

Мы не знаем, что будет в долгосрочной перспективе с российскими фигуристами. Это своего рода большой вопросительный знак. Но, по крайней мере, в течение следующих двух лет мы будем очень конкурентоспособны, – сказала Белл.

Американская фигуристка, которую обожают в России и называют Маша Колокольчикова. Она взяла золото, обновив 95-летний рекорд