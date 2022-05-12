Тренер Левито: «Отстранение российских фигуристов несправедливо. Дети и спортсмены здесь ни при чем»

Юлия Кузнецова, тренер чемпионки мира среди юниоров из США Изабо Левито, поделилась мнением об отстранении российских фигуристов.

– В начале марта ISU отстранил российских фигуристов от участия в турнирах. На ЮЧМ Изабо поехала в статусе фаворита. Это добавило нервов?

– Конечно же, мы расстроились, что русских девочек не будет. Русские девочки толкают нас вперед. Мы рассчитывали, что с нашей усиленной короткой программой мы попробуем посоревноваться с россиянками, потому что у нас был запланирован лутц-риттбергер во второй половине, который она достаточно стабильно и чисто исполняла на тренировках.

Мы были очень недовольны, что русских девочек сняли. Нервов ей это особо не добавило, потому что я ей сказала, что мы будем пытаться набрать те же баллы, которые набирают они. Без разницы, кто какие элементы будет исполнять. Я ей так и сказала: «Ты будешь делать то, на что мы тренировались. Будем рассчитывать, что ты откатаешь чисто. Посмотрим на баллы и сравним себя с топ-фигуристами из России». Вот так мы тренируемся.

Она хорошо справилась на чемпионате мира. В произвольной немного волновалась, но думаю, там все волновались. Я рассчитывала, что она чуть увереннее откатает произвольную, но ничего. Это опыт.

– На ваш взгляд, насколько справедливо отстранение российских фигуристов?

– Это несправедливо. Никакие дети и никакие спортсмены здесь ни при чем. Тренеры в том числе, естественно. Мы просто исполняем свою работу, без разницы, где живем, – сказала Кузнецова.

Без наших юниорский ЧМ по фигурке взяла американка, но какая! Знает русский, тренируется у русских, подражает Медведевой и Косторной