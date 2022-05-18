Буянова о том, завершен ли испытательный срок Косторной: «Пока рано об этом говорить»

Тренер по фигурному катанию не стала отвечать на вопрос, продолжит ли сотрудничество с чемпионкой Европы Аленой Косторной.

Косторная перешла к Буяновой от Этери Тутберидзе в феврале этого года.

«Пока рано об этом говорить», – ответила Буянова на вопрос о том, завершен ли испытательный срок Косторной.

Ранее в интервью фигуристка говорила, что вопрос о дальнейшей работе с Буяновой должен решиться до начала мая.

Косторная о переходе к Буяновой: «Сейчас мы работаем, чтобы понять, комфортно ли нам сотрудничать. До начала мая все решится»

Перезагрузка Косторной невозможна, пока не перезагрузится ее новый тренер. Буянова не впервые берет учениц Тутберидзе, но результата нет