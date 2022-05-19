Тутберидзе выложила фотографии из США с Дэвис, Смолкиным и Ришо

Заслуженный тренер России по фигурному катанию выложила фотографии из США.

Ранее стало известно, что Тутберидзе приедет в Бостон, где ее дочь , выступающая в дуэте с , ставит программы для нового сезона у хореографа . Фигуристы тренируются в США.

Тутберидзе сфотографировалась с Ришо, а также с Дэвис, Смолкиным и хореографом Оксаной Золотаревской.

Тутберидзе едет в США устраивать дочь к модному хореографу, а босс катка уже напряглась. Что не так?