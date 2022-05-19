Тутберидзе выложила фотографии из США с Дэвис, Смолкиным и Ришо

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе выложила фотографии из США.
Ранее стало известно, что Тутберидзе приедет в Бостон, где ее дочь Диана Дэвис, выступающая в дуэте с Глебом Смолкиным, ставит программы для нового сезона у хореографа Бенуа Ришо. Фигуристы тренируются в США.
Тутберидзе сфотографировалась с Ришо, а также с Дэвис, Смолкиным и хореографом Оксаной Золотаревской.
Тутберидзе едет в США устраивать дочь к модному хореографу, а босс катка уже напряглась. Что не так?