Тутберидзе выложила фотографии из США с Дэвис, Смолкиным и Ришо

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе выложила фотографии из США.

Ранее стало известно, что Тутберидзе приедет в Бостон, где ее дочь Диана Дэвис, выступающая в дуэте с Глебом Смолкиным, ставит программы для нового сезона у хореографа Бенуа Ришо. Фигуристы тренируются в США.

Тутберидзе сфотографировалась с Ришо, а также с Дэвис, Смолкиным и хореографом Оксаной Золотаревской.

Тутберидзе едет в США устраивать дочь к модному хореографу, а босс катка уже напряглась. Что не так?

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