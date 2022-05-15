Людмила Великова: «У меня есть надежда, что в мире увидят, что интереса к фигурному катанию без русских нет, и выпустят нас»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Людмила Великова высказалась о мотивации спортсменов в условиях отстранения от международных стартов.

– Людмила Георгиевна, во время Кубка Первого канала вы достаточно жестко высказались, что его проведение – «пир во время чумы». Но какие еще у нас варианты?

– Честно говоря, не знаю. Спортсменам постарше очень тяжело. Выхода нет же. Олимпийские игры закончились, и неизвестно, что будет с олимпийскими мечтами. Люди, которые уже там побывали или которые туда стремились, потеряли мотивацию.

Да, знаю, что сейчас федерация обсуждает проведение дополнительных стартов. У нас в Петербурге новый глава федерации Антон Сихарулидзе тоже понимает, что нужна практика. Но я не представляю, какая сейчас может быть мотивация. Так что да, я так считаю. Кубок Первого канала – это искусственные соревнования. Просто сами с собой соревнуемся.

– А что можно сделать? Не отменять же их.

– А я не спорю с их проведением. Фигурное катание – тот вид спорта, где мы одна из лучших стран в мире, если не лучшая. Что нам остается делать? Может быть, выживем с такими стартами.

У меня все-таки есть надежда, что потом в мире увидят, что интереса к фигурному катанию без русских нет, и выпустят нас. Русские дети – способные. А чтобы люди ходили на фигурное катание, нужно, чтобы спортсмены хорошо катались. Так что выживем мы, конечно, но какой ценой?

Наша федерация сейчас разрабатывает разные варианты. Я, например, считаю, что на этапах Кубка России надо выступать всем, не ограничивать двумя этапами. Пусть приезжают все лидеры и желающие. Понимаю, существует регламент, но есть вещи, которые помогают развивать фигурное катание. Надо помогать спортсменам, брать на сборы, поддерживать, давать практику. Надеюсь, руководители федерации это поймут.

– Есть денежная мотивация.

– У каждого спортсмена свой характер – кому-то сейчас будет достаточно материального стимула, но другим надо идти покорять вершины. Не все, но многие фигуристы, думаю, закончат. Жизнь продолжается, но пока конкретных перспектив не прослеживается.

Отсутствие мотивации – самое страшное в спорте. Есть плюс: думаю, подтянутся фигуристы, которые сейчас ниже уровнем. Но лидеры вряд ли долго протянут, теша себя надеждами, что скоро все решится.

– Впереди конгресс, на котором будут приниматься конкретные решения. Правда, не факт, что в нашу пользу.

– По логике, конечно, здесь стоит всем задуматься. На юниорский чемпионат мира приезжает всего 12 пар. Это о чем-то да говорит, наверное? Но все равно мы очень пострадаем. Пока впереди что-то маячит у молодых, юниоров. Как могут идти вперед теперь кто уже ездил на Олимпиаду, чемпионаты мира?

Нанесен большой урон всему нашему спорту, не только фигурному катанию, да всей стране. Мы же не отдельное государство – «фигурное катание». Очень жалко, – сказала Великова.