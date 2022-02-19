Великова о 4-м месте Бойковой и Козловского: «Не надо было делать помарки. У них все еще будет, но сейчас по сравнению с призерами они – дети»

Заслуженный тренер России Людмила Великова оценила выступление и Дмитрия Козловского в соревнованиях спортивных пар на Олимпиаде-2022 (4-е место).

«Не надо было делать такие помарки, которые повторяются практически на каждом старте. Степ-аут на выбросе, касание рукой после выброса — это ошибки.

А как он каскад прыгнул? Это же ужас! Просто страшно смотреть, понимаете? У них все еще будет, но прямо сейчас по сравнению с призерами они – дети», – сказала Великова.

Также Великова прокомментировала победу китайской пары – и серебро и .

«Я очень-очень довольна за китайцев, они достойно закончили свою спортивную карьеру. Я чуть лучше знаю те ситуации, с которыми им пришлось столкнуться, они большие молодцы. Собрались, вернули четверную подкрутку, сделали волшебный тодес вперед-наружу и за счет этих элементов одержали победу.

Очень рада за «рыжиков». Как тяжело им было делать эти прыжки, они зубами зацепились, но дожали и сделали. Ну и, конечно, они как боги катаются. Это сказка. Этому надо учиться много-много-много лет.

Рада и за ту, и за эту пару. Я говорила, что если Женя и Вова сделают свою программу, то они выиграют. Это настолько образное и разумное катание, в которое вложена вся жизнь, весь жизненный опыт. Это асы», – сказала Великова.

Думаете, наши пары проиграли китайцам из-за домашнего судейства? Нет, все решили 2 суперэлемента, которые делают только чемпионы