«Кемерово, спасибо огромное за такой радушный прием! Я и представить не могла, как здесь любят нас люди». Худайбердиева после выступления в шоу Плющенко

Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева поделилась эмоциями после выступления в ледовом шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» в Кемерове.

«Кемерово, спасибо огромное за такой радушный прием! Я и представить не могла, как здесь любят нас люди.

Мы с Егором (Базиным) получили невероятное удовольствие и очень крутые эмоции сегодня в шоу «Союз чемпионов».

Большое спасибо Яне Рудковской и Евгению Плющенко за приглашение и теплые слова. Работать с Вами безумно приятно», – написала Худайбердиева в соцсетях.

В Кемерове прошло ледовое шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов»: выступили Трусова, Косторная, Алиев, Самодурова и другие