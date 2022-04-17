Евдокимова о дуэте с Базиным: «В прошлое уже не вернуться и изменить его нельзя. Да и не хочу я этого. Все уже пережила и сделала в голове выводы»

Российская фигуристка Софья Евдокимова поделилась мнением о танцевальном дуэте Егора Базина и Елизаветы Худайбердиевой.

Евдокимова выступала вместе с Базиным до 2020 года, но завершила карьеру из-за проблем со здоровьем.

– В декабре я поехала на чемпионат России – впервые как тренер. Там была очень эмоциональная и энергетическая атмосфера. Сначала я переживала за своих учеников, потом за Егора с Лизой. И это был финальный штрих – чисто мои эмоции за ребят, когда они заняли третье место. Эти волнения уже были от всего сердца, без какой-либо задней мысли. И тут я поняла, что полноценно отпустила ситуацию.

– Долгое время вы абстрагировались от фигурного катания, с трудом смотрели прокаты. Как с этим сейчас?

– Абсолютно спокойно все смотрю и анализирую. Часто пересматриваю наши с Егором выступления и думаю, где можно было сделать лучше, что стоит взять как пример. Прокаты Егора с Лизой тоже наблюдаю.

Бывает, просто вспомню какой-то танец и найду его в поисковике, если понимаю, что там было что-то интересное и оно может пригодиться для моих постановок. В прошлое уже не вернуться и изменить его нельзя. Да и не хочу я этого. Все уже пережила и сделала в голове выводы. Как опыт это было прекрасно.

– Какое вообще участие вы принимаете в судьбе этого дуэта? Помогаете советами?

– С Лизой мы почти не общаемся, хотя очень хорошо относимся друг к другу. Егору я могу высказать свое мнение, идею по музыке дать. Он часто скидывает мне видео и музыку, советуется. Я у него тоже спрашиваю мнение про свои постановки – как раз вот недавно обсуждали программу Меренковой и Галимова.

Если на чемпионате России во время проката учеников я стояла за бортиком и мысленно входила с ними во все поддержки, то за Егора больше эмоционально болела. Когда они откатали произвольный танец, у меня был выдох.

В голове сразу все мысли вперемешку: конец года, моя новая жизнь и виток самореализации, мои ученики попали в сборную… Столько всего накопилось! И вот ребята прекрасно выступили, я могу быть спокойна. Самое трудное, что могло случиться в уходящем году, уже случилось, – рассказала Евдокимова.

Евдокимова о выступлениях Базина и Худайбердиевой: «Я просто молчу. Мне тяжело смотреть эмоционально»