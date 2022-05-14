Александра Трусова: «Пробовала прыгать пятерной и в прошлом году, и в этом. Конечно, пока это только попытки, я не тренирую его»

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова рассказала, планирует ли учить пятерной прыжок.

– Недавно в интервью ты сказала, что хочешь первой освоить пятерные не только среди женщин, но и среди мужчин. Довольно сильное заявление. Скажи, ты уже начала над этим как-то работать или это только в планах?

– Я знаю, что сейчас все это обсуждают, но я сказала не так. Я в общем сказала, что хотела бы попробовать и если я буду над ним работать, то, конечно, хотела бы сделать раньше всех.

Для этого нужна очень хорошая форма, очень хорошая подготовка. Я должна полностью тренироваться, ни на что не отвлекаться и учить этот прыжок, потому что это действительно травмоопасно, и есть нюансы, которые я должна подготовить.

Я пробовала его прыгать и в прошлом году, и в этом. Конечно, пока что это только попытки, я не тренирую его.

Бывают дни, когда хорошо себя чувствуешь, все хорошо получается, тогда, возможно, я захожу на что-то новое. А так, конечно, мне нравится ставить новые цели и достигать их, – сказала Трусова.

Также фигуристка рассказала, что не собирается пробовать выучить четверной аксель.

«Думаю, четверной аксель я, к сожалению, не прыгну. Я даже тройной пока что на соревнованиях не могу сделать. Для меня это сложный прыжок», – сказала Трусова.

Трусова мечтает о пятерном прыжке, но реально ли это? И можно ли выиграть за счет такой сложности?