Танцор Мехдиев о программе Загитовой «Дон Кихот»: «Даже не каждая опытная балерина может исполнить роль Китри. Нужен опыт, возраст, эмоциональность»

Бывший танцор ансамбля имени Игоря Моисеева, хореограф фигуристов Рамиль Мехдиев поделился мнением об олимпийской программе «Дон Кихот».

– Кто самый балетный в фигурке, на твой взгляд?

– Джейсон Браун. По тому, как он катается, по пластике, по рукам, по корпусу – он прям хорош. У него шаг хороший – все, что свойственно артисту балета. Миша Коляда тоже мягкий, с красивыми линиями. Из мужчин они самые балетные сейчас.

А из девочек – , конечно же. Она очень балетная!

– А Алина Загитова? Болельщики считают ее главной балериной фигурки.

– Все-таки не совсем, по моему мнению. Объясню почему – она катала «Лебединое озеро» и «Дон Кихот». В первом случае взяли образ из фильма, но канва все равно балетная. «Дон Кихот» Алине ближе, это правда. Но ведь даже не каждая опытная балерина может исполнить роль Китри.

– В чем сложность?

– Нужен опыт, возраст, эмоциональность. Кто такая Китри — она испанка. Это дерзость! Она заигрывает и влюбляется в Базиля, в то время как отец уже приготовил ей богатого кавалера. И она издевается и над отцом, и над этим кавалером, и они убегают. Испанская страсть, порыв эмоций, чувства, движения!

И потом – их свадьба, где Китри уже невеста. Это все надо показать.

– Алина разве не показала?

– Как сказать... Алина, бесспорно, очень талантливая фигуристка – одна из самых талантливых. Тут вопрос больше в музыке.

Бывает ведь, что приходишь на балет, смотришь на танцующую балерину и понимаешь, что это не Китри. Ну, не Китри – и все. Очень часто так про балетных говорят, хотя они всю жизнь этому учились.

– Тогда прямо: Алина – не Китри?

– Она взяла образ Китри, но здесь, наверное, надо было чуть больше показать. Еще один пример – у Алины была пачка, как из третьего действия со свадьбы, а середина музыки – из первого действия. В балетном спектакле сначала Китри выходит в юбке и работает ею.

Но я подчеркну – в фигурном катании такие допущения возможны. Нельзя же всю историю впихнуть в 2-3 минуты. Но я бы балетные вещи брал очень осторожно и выборочно.

А «Дон Кихот» Загитовой – это было интересно, на льду смотрелось здорово. Да и не может ведь она выйти в юбке, а потом сменить ее на пачку. Но вот такое у меня мнение, – сказал Мехдиев.