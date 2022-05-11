Гербольдт о возможном возвращении Загитовой в спорт: «Алине придется работать в десять раз больше. Обыграть Валиеву и Щербакову для нее вряд ли возможно»

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Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт поделилась мнением о возможном возвращении в спорт Алины Загитовой. 

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 объявила о приостановке карьеры в декабре 2019-го.

– Есть ли вероятность, что Алина Загитова вернется в большой спорт?

– Я думаю, нет ничего невозможного. Если есть желание, человек может добиться всего. Вопрос лишь в том, для чего это Алине? У нее есть все титулы, как таковой мотивации для возвращения в большой спорт у нее нет.

Плюс, когда ты живешь несколько лет другой, свободной, жизнью, то сложно себя заставить работать на прежнем уровне. Алине придется работать в десять раз больше, чтобы восстановить былую форму. Я уже не говорю о том, что нужно сделать, чтобы догнать соперников. 

– Разве вернуться и обыграть Валиеву и Щербакову – не мотивация?

– Думаю, на сегодняшний день для нее это вряд ли возможно. 

– Как вы думаете, когда Загитова объявит о завершении карьеры?

– Честно говоря, не знаю. Это вопрос к Алине. Наверное, когда будет на тысячу процентов в этом уверена. Бывает ведь сложно признаться самому себе, что пришел финал твоей карьеры, – сказала Гербольдт.

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