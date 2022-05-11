Гербольдт о возможном возвращении Загитовой в спорт: «Алине придется работать в десять раз больше. Обыграть Валиеву и Щербакову для нее вряд ли возможно»

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт поделилась мнением о возможном возвращении в спорт Алины Загитовой.
Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 объявила о приостановке карьеры в декабре 2019-го.
– Есть ли вероятность, что Алина Загитова вернется в большой спорт?
– Я думаю, нет ничего невозможного. Если есть желание, человек может добиться всего. Вопрос лишь в том, для чего это Алине? У нее есть все титулы, как таковой мотивации для возвращения в большой спорт у нее нет.
Плюс, когда ты живешь несколько лет другой, свободной, жизнью, то сложно себя заставить работать на прежнем уровне. Алине придется работать в десять раз больше, чтобы восстановить былую форму. Я уже не говорю о том, что нужно сделать, чтобы догнать соперников.
– Разве вернуться и обыграть Валиеву и Щербакову – не мотивация?
– Думаю, на сегодняшний день для нее это вряд ли возможно.
– Как вы думаете, когда Загитова объявит о завершении карьеры?
– Честно говоря, не знаю. Это вопрос к Алине. Наверное, когда будет на тысячу процентов в этом уверена. Бывает ведь сложно признаться самому себе, что пришел финал твоей карьеры, – сказала Гербольдт.