Наталья Бестемьянова: «Если бы мы знали о допинговом скандале с Валиевой, могли бы произвести замену. Любая другая девочка нашей команды заняла бы первое место»

Олимпийская чемпионка высказалась о словах американского фигуриста о том, что сборная США должна получить золото командного турнира Олимпиады в Пекине.

Награждение по итогам турнира, где Россия одержала победу, так и не состоялась из-за расследования допингового дела Камилы Валиевой.

«А что, золото отдается после того, как кто-то другой его захочет? Это смешно! О чем Чжоу вообще говорит?!

На самом деле, никак не хочу комментировать заявления американских фигуристов. Каждый волен говорить то, что он думает. Мы же не можем запретить людям мечтать.

Лично для меня выиграла наша российская команда! Логично и вчистую. Если бы мы знали о допинговом скандале с , то могли бы произвести замену. Любая другая девочка нашей команды заняла бы первое место! Других вариантов, кроме как золота у наших, у меня нет», — сказала Бестемьянова.

Американский фигурист Чжоу считает, что США должны получить золото командника Олимпиады-2022: «Мы готовы ждать. Но это зависит не от нас»