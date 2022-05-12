Ягудин о словах Чжоу про золото командного турнира Олимпиады-2022: «Они там не хотят сначала просто обыграть сборную России?»

Олимпийский чемпион высказался о словах американского фигуриста о том, что сборная США должна получить золото командного турнира Олимпиады в Пекине.

Награждение по итогам турнира, где Россия одержала победу, так и не состоялась из-за расследования допингового дела .

«Они там не хотят сначала просто обыграть сборную России? Желать можно все что угодно. Но чтобы получить золотые медали или хотеть их получить, надо сначала обыграть нашу команду.

А на данный момент сделать это просто невозможно. В сборной России сильнейшие фигуристы», — цитирует Ягудина

Американский фигурист Чжоу считает, что США должны получить золото командника Олимпиады-2022: «Мы готовы ждать. Но это зависит не от нас»