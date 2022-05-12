Ягудин о словах Чжоу про золото командного турнира Олимпиады-2022: «Они там не хотят сначала просто обыграть сборную России?»

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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о словах американского фигуриста Винсента Чжоу о том, что сборная США должна получить золото командного турнира Олимпиады в Пекине.

Награждение по итогам турнира, где Россия одержала победу, так и не состоялась из-за расследования допингового дела Камилы Валиевой.

«Они там не хотят сначала просто обыграть сборную России? Желать можно все что угодно. Но чтобы получить золотые медали или хотеть их получить, надо сначала обыграть нашу команду.

А на данный момент сделать это просто невозможно. В сборной России сильнейшие фигуристы», — цитирует Ягудина

Американский фигурист Чжоу считает, что США должны получить золото командника Олимпиады-2022: «Мы готовы ждать. Но это зависит не от нас»

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