«Американцы просто обнаглели! Я даже не думаю, что они и без нас смогут взять олимпийское золото». Тарасова о словах Чжоу про командник Пекина-2022

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала американского фигуриста Винсента Чжоу, который посчитал, что США должны получить золото по итогам командного турнира Олимпиады в Пекине.

В феврале Россия стала победителем соревнований, США заняли второе место. Церемония награждения была отменена из-за допингового расследования в отношении Камилы Валиевой.

«А Чжоу выиграл золотые медали, чтобы такое заявлять? Американцы просто обнаглели! Я даже не думаю о том, что они и без нас смогут взять олимпийское золото», – сказала Тарасова.

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