Чемпионка Европы Леписто о россиянках на Олимпиаде-2022: «Они пожертвовали всем, чтобы попасть на Игры. А результат таков: не счастлив никто, все плачут, все сломлены»

Чемпионка Европы 2009 года, финская фигуристка Лаура Леписто высказалась о женских соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине.

Победу одержала россиянка Анна Щербакова, второй стала Александра Трусова. Камила Валиева заняла четвертое место.

«Когда я смотрела последнюю разминку, больше всего меня шокировало, что радость от спорта полностью отсутствовала. Неудивительно, что Валиева сломалась под этим давлением.

Спорт должен вызывать радость, азарт, вау-эффект. Эти девушки потеряли детство, пожертвовали всем, чтобы попасть на Олимпийские игры. А конечный результат таков: не счастлив никто, все плачут, все сломлены. Это то, что наш вид спорта должен давать спортсменкам?

Это была последняя капля, теперь фигурное катание будет обязано измениться.

Эти девушки очень милые, они не машины. В соцсетях можно увидеть, насколько они еще дети. Ментально, возможно, они даже младше своего возраста.

В фигурном катании есть сильная художественная сторона: сопереживание, творчество, хореография. Приятно видеть, как фигуристы взрослеют, находят свой стиль Это соль нашего вида.

Сейчас же я получаю множество сообщений о том, что женское катание выглядит удручающе, его больше не хочется смотреть», – сказала Леписто.

Наше женское катание – самое сильное, но самое несчастное. Валиевой нужна тишина, Трусовой – время, а Щербаковой – право на праздник

Ничего страшнее отчаяния Трусовой и Валиевой фигурка еще не знала. Они – самая убийственная причина, почему здесь необходимы перемены

«Ненавижу всех! Не хочу больше ничего делать в фигурке!» Истерика Трусовой, которая осталась без золота на Олимпиаде