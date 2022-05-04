Доброскоков об отстранении российских фигуристов: «Надо продолжать. Другого выхода нет. Без нас мировое фигурное катание больше потеряет»

Теги сборная России Кубок России ФФКР Александр Горшков Сергей Доброскоков Фигурное катание

Тренер Сергей Доброскоков поделился мнением об отстранении российских фигуристов от международных турниров.

«Я не люблю рассуждать в общем, пока нет ясности в этом вопросе. Но мое мнение: в России будет сохраняться высокий уровень, потому что есть сильные спортсмены, конкуренция, а главное – сильная база фигурного катания.

Надо продолжать. Другого выхода нет. Детям интересно заниматься фигурным катанием. Родители тоже «за». Насколько я знаю, из числа ведущих тренеров никто не собирается уезжать. В нынешних реалиях на Западе нас никто не ждет. А на Востоке, например, в Китае, своих кадров много.

Многое будет зависеть от ситуации в мире. Но в любом случае, думаю, уже сейчас и наша Федерация, и Министерство спорта продумывают пути, как в изменившейся обстановке организовать работу.

На отчетно-выборной конференции Федерации фигурного катания Москвы наш президент ФФККР Александр Георгиевич Горшков сказал, что в следующем сезоне планируется создать призовой фонд на этапах Кубка России, это был бы стимул для спортсменов. Поживем – увидим. Но без наших фигуристов мировое фигурное катание, на мой взгляд, больше потеряет», – рассказал Доброскоков.

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