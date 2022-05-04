Доброскоков об отстранении российских фигуристов: «Надо продолжать. Другого выхода нет. Без нас мировое фигурное катание больше потеряет»

Тренер Сергей Доброскоков поделился мнением об отстранении российских фигуристов от международных турниров.

«Я не люблю рассуждать в общем, пока нет ясности в этом вопросе. Но мое мнение: в России будет сохраняться высокий уровень, потому что есть сильные спортсмены, конкуренция, а главное – сильная база фигурного катания.

Надо продолжать. Другого выхода нет. Детям интересно заниматься фигурным катанием. Родители тоже «за». Насколько я знаю, из числа ведущих тренеров никто не собирается уезжать. В нынешних реалиях на Западе нас никто не ждет. А на Востоке, например, в Китае, своих кадров много.

Многое будет зависеть от ситуации в мире. Но в любом случае, думаю, уже сейчас и наша Федерация, и Министерство спорта продумывают пути, как в изменившейся обстановке организовать работу.

На отчетно-выборной конференции Федерации фигурного катания Москвы наш президент ФФККР Александр Георгиевич Горшков сказал, что в следующем сезоне планируется создать призовой фонд на этапах Кубка России, это был бы стимул для спортсменов. Поживем – увидим. Но без наших фигуристов мировое фигурное катание, на мой взгляд, больше потеряет», – рассказал Доброскоков.