Евгений Плющенко: «С Днем Победы! С Великим праздником для нашей страны! Никто не забыт, ничто не забыто!»

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал поздравление с Днем Победы.

«С Днем Победы! С Великим праздником для нашей страны! Никто не забыт, ничто не забыто!

Наши «Журавли» в исполнении Димы Билана со спортсменами из «Ангелов Плющенко» (номер исполнялся в ледовом шоу «Союз чемпионов» – Sports.ru) мы посвятили тем героям, которые так и не вернулись домой...

Номер памяти, который Санкт-Петербург принимал со слезами на глазах... По просьбе зрителей мы повторим этот номер 9 июня на нашем шоу «Союз Чемпионов» в Москве!» – написал Плющенко в соцсетях.

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