Алина Урушадзе: «У Соколовской подход отличается тем, что она оценивает будущего ученика как личность. А набор прыжков в этот момент не так важен»

Грузинская фигуристка Алина Урушадзе рассказала о тренировках у Светланы Соколовской.

– Сразу определили для себя тренерскую группу Светланы Соколовской?

– Да, в Латвии мало специалистов по фигурному катанию, поэтому Мариам (Гиоргобиани, президент Федерации фигурного катания Грузии – Sports.ru) сказала, что надо искать таковых в Москве. Я сразу согласилась – чувствовала, что это шаг в большое будущее.

Помню, приехала в ЦСКА на просмотр, меня пригласили на двухчасовой общий лед. Я выхожу, и там катаются Лена Радионова, Александр Самарин… Спортсмены, которых я до этого видела только по телевизору. Это было вау! А чуть позже пришла Татьяна Анатольевна Тарасова — настоящее счастье! Она вообще кумир с детства.

– Что фигуристка обычно показывает на просмотре у авторитетного тренера?

– Как правило, новичка просто погружают в рабочий процесс. Тренеры наблюдают, как он ведет себя на льду, как подходит к делу, соблюдает ли дистанцию. У Светланы Владимировны подход отличается еще и тем, что она оценивает будущего ученика как личность. Если он по духу подходит, то она берет.

А набор прыжков в этот момент для Светланы Владимировны не так важен. Помню, я сделала три бабочки, и тренер спокойно, без гнева ушла со льда. В итоге взяла меня в группу. Я вернулась домой завершать дела, а к началу весны приехала и погрузилась в работу, – рассказала Урушадзе.

Новая сила в фигурном катании: раньше к Соколовской приходили заканчивать, но благодаря Кондратюку (и Самоделкиной?) все изменилось