Тарасова о фотосессии Медведевой для Maxim: «Она что, голая там? Прекрасно, я к этому отношусь очень хорошо»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о фотосессии двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой для журнала Maxim.
«Ну и прекрасно. У нас фигуристки все красавицы. Девочки молодые, красивые. Я только «за» такие фотосессии.
У Лизы Туктамышевой были очень красивые снимки. Жене есть, что показать. Пусть смотрят на здоровье, любуются», – сказала Тарасова.
«Во-первых, я не видела фотографий и ничего не могу сказать. Она что, голая там? Прекрасно тогда, я к этому отношусь очень хорошо, почему бы и нет? Спросите у тренера Жени, главное чтобы ей понравилось.
Что такого там Женя показала, что нельзя было ожидать от нее? Если она в трусах сфотографировалась, то и дальше что с этого? Конечно, такие фотосессии популяризируют фигурное катание. Пусть Медведева делает то, что ей нравится», – цитирует Тарасову Metaratings.ru.