Тарасова о фотосессии Медведевой для Maxim: «Она что, голая там? Прекрасно, я к этому отношусь очень хорошо»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию высказалась о фотосессии двукратной чемпионки мира для журнала Maxim.

«Ну и прекрасно. У нас фигуристки все красавицы. Девочки молодые, красивые. Я только «за» такие фотосессии.

У Лизы Туктамышевой были очень красивые снимки. Жене есть, что показать. Пусть смотрят на здоровье, любуются», – сказала Тарасова.

«Во-первых, я не видела фотографий и ничего не могу сказать. Она что, голая там? Прекрасно тогда, я к этому отношусь очень хорошо, почему бы и нет? Спросите у тренера Жени, главное чтобы ей понравилось.

Что такого там Женя показала, что нельзя было ожидать от нее? Если она в трусах сфотографировалась, то и дальше что с этого? Конечно, такие фотосессии популяризируют фигурное катание. Пусть Медведева делает то, что ей нравится», – цитирует Тарасову Metaratings.ru.

Евгения Медведева снялась в фотосессии для журнала Maxim