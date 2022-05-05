Никита Кацалапов: «Идеальный день – это когда проснулся рано, выспался, ничего не болит. И самое главное – нет никаких дел»

Российский фигурист , выступающий в танцах на льду с Викторией Синициной, рассказал, какой день считает идеальным для себя.

«Кому знакомо это чувство, когда на улице шикарная погода, хочется не спеша погулять, развеяться, а у тебя полно дел? Вот у меня сейчас именно так. Скорее бы в отпуск.

Вообще, мой идеальный день – это когда проснулся рано, выспался при этом, ничего не болит. Звонишь близким – у них тоже все в порядке.

На улице отличная погода, в холодильнике вкусная еда. И самое главное – нет никаких дел! Можешь прогуляться, зайти в кафе и спокойно посидеть. А вечером встретиться с кем-то и классно провести время.

Из всего этого пока ставлю галочку только некоторым пунктам. Для остального еще время не пришло. Но ничего, ждем.

А для вас какой день был бы идеальным?» – написал Кацалапов.