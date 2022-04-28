Яна Рудковская: «Считаю, что Трусова единственная способна нарушить устоявшуюся систему у девочек Тутберидзе заканчивать спорт максимум в 20 лет»

Продюсер Яна Рудковская высказалась о непопадании российских фигуристок в число номинантов рейтинга Forbes «З0 до 30».

«В списке есть всего лишь один фигурист, и это на удивление не одна из наших девочек-квадисток, а сенсация мужского одиночного российского катания, парень, который выиграл в этом сезоне и чемпионат России, и Европу, и стал победителем командного турнира на Олимпиаде – .

Марк выступает в нашем туре «Союз Чемпионов» – потрясающий парень, влюбленный в фигурное катание, второй такой на моей памяти был лишь , не только профессионал, но и фанат этого спорта.

Конечно, очень хочется, чтобы его карьера продолжала так же стремительно развиваться и спортивные санкции не сдерживали его талант.

Насчет девочек я абсолютно не согласна, что их нет в рейтинге. Я более чем уверена, что Саши Трусовой олимпийская финальная песенка еще не спета, зная хорошо эту девочку, могу сказать, что она доедет до второй своей Олимпиады и прыгнет весь запланированный ей контент! Считаю, что она единственная способна на 100 процентов нарушить устоявшуюся систему у девочек штаба заканчивать большой спорт максимум в 20 лет.

Очень хочется, чтобы и осталась олимпийской чемпионкой в команднике. Очень надеюсь, что это суперталантливая девочка будет оправдана за допинговый скандал. Если же этого не произойдет, вероятней всего, у нее будет также мотивация остаться до следующих Олимпийских игр.

Интересно будет наблюдать и за олимпийской чемпионкой в индивидуальном турнире – Аней Щербаковой. Аня не только боец, но и самая загадочная для меня фигуристка! У которой есть всегда некий победный джокер в рукаве! Вот совсем не удивлюсь, если Аня пару сезонов отдохнет-переждет, не убивая здоровье, а потом возьмет и с новыми силами триумфально вернется!

Поэтому считаю, что рановато Forbes списал российских девчонок! То ли еще будет.

К слову, недальновидный Forbes еще не знает, какие подрастают юниорки. Следующие сезоны фигурное катание в России будут недосягаемо для всего мира! Первая десятка русских девочек сможет легко обыграть всех будущих чемпионок мира, который уже решили проводить без нас», – написала Рудковская в телеграм-канале.

Непряева, Кондратюк, Карацев, Сафонов, Сергачев вошли в число номинантов рейтинга Forbes «З0 до 30»