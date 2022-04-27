Виктория Синицина: «Не знаю даже, что волнительнее: соревноваться на олимпийском льду или говорить глаза в глаза с президентом»

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в команде Виктория Синицина рассказала о волнении на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Нам как победителям XXIV зимней Олимпиады в Пекине вручили государственные награды.

Не знаю даже, что волнительнее: соревноваться на олимпийском льду или говорить глаза в глаза с президентом», – написала Синицина в своем телеграм-канале.

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