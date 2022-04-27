«Валиева завоевала олимпийское золото и призвание. Весь мир наблюдал, что с ней пытались сотворить нелюди». Навка о ситуации на Играх-2022

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о ситуации Камилы Валиевой во время Игр-2022 в Пекине.

Во время Олимпиады стало известно, что в декабре Валиева сдала положительный допинг-тест. Ей разрешили участвовать в Играх, но разбирательства в рамках дела продолжаются.

«Я считаю, что Камила завоевала олимпийское золото и призвание в глазах людей. Да, она не стала первой в индивидуальных соревнованиях, но весь мир наблюдал, что с ней пытались сотворить эти нелюди.

Все наши девочки вывели фигурное катание на новый международный уровень, и думаю, что в ее лице Владимир Владимирович (Путин) и выразил эту мысль. Она действительно одарена, и все наши фигуристки огромные молодцы, показали себя во всей красе», – сказала Навка.

Накануне Валиева приняла участие во встрече олимпийских чемпионов Пекина-2022 с президентом России и была награждена Орденом дружбы.

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