Путин – Валиевой: «В таком возрасте тяжело выносить такой вал, такие наезды. Иди дальше и добивайся успехов»

Президент России Владимир Путин во время встречи с олимпийцами пообщался с фигуристкой и посоветовал ей не обращаться внимание ни критику.

Во время в Пекине стало известно, что допинг-проба Валиевой с чемпионата России-2022 дала положительный результат на триметазидин. Результаты командного турнира на Играх-2022 являются предварительными, пока в отношении Валиевой ведется антидопинговое расследование.

«Главное – не обращай на это внимание. Правда. Ты же совсем молодая девушка. В таком возрасте тяжело выносить такой вал, такие наезды», – сказал Путин.

«Время уже прошло, все прошло», – отметила Валиева.

«Здесь самое главное – внутренне собраться. Все, что не связано со спортом, надо отбросить. Иди дальше и добивайся успехов.

Трудолюбие – это талант... Спорт высших достижений – это тяжелый труд, это отдельная судьба. Там все очень жестко. Я знаю, там очень жестко... Нужно отдать себя целиком», – подытожил президент.