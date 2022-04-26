Путин – Валиевой: «В таком возрасте тяжело выносить такой вал, такие наезды. Иди дальше и добивайся успехов»

Теги сборная России Владимир Путин Олимпиада-2022 женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Президент России Владимир Путин во время встречи с олимпийцами пообщался с фигуристкой Камилой Валиевой и посоветовал ей не обращаться внимание ни критику. 

Во время Олимпиады в Пекине стало известно, что допинг-проба Валиевой с чемпионата России-2022 дала положительный результат на триметазидин. Результаты командного турнира на Играх-2022 являются предварительными, пока в отношении Валиевой ведется антидопинговое расследование. 

«Главное – не обращай на это внимание. Правда. Ты же совсем молодая девушка. В таком возрасте тяжело выносить такой вал, такие наезды», – сказал Путин.

«Время уже прошло, все прошло», – отметила Валиева.

«Здесь самое главное – внутренне собраться. Все, что не связано со спортом, надо отбросить. Иди дальше и добивайся успехов.

Трудолюбие – это талант... Спорт высших достижений – это тяжелый труд, это отдельная судьба. Там все очень жестко. Я знаю, там очень жестко... Нужно отдать себя целиком», – подытожил президент.

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