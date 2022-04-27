Слуцкая об альтернативном Гран-при: «Не думаю, что наши соревнования будут очень сильно уступать. Наоборот, они даже будут интереснее»

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая оценила идею о проведении альтернативного Гран-при по фигурному катанию в России.

Ранее такую инициативу озвучили в Министерстве спорта страны. Российские фигуристы на данный момент отстранены от соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

«Очень здорово, что прорабатывается вопрос не только о проведениях этапов, а вообще о соревнованиях. Их должно быть много, и они не должны уступать количеству, которое есть на сегодняшний день. Задача спортсмена – выступать, тренироваться, а задача министерства и федерации – это как можно больше организовать соревнований.

Что по поводу конкуренции? В женском одиночном катании сильные спортсменки, и конкуренция в основном состоит внутри нашей страны. В парном катании мы практически самые сильные. В танцах тоже одни из самых сильных. Мальчики немножко уступают, но в любом случае мы имеем возможность видеть, что происходит на мировом уровне.

Не думаю, что наши соревнования будут очень сильно уступать. Наоборот, они даже будут интереснее, потому что количество девушек у нас огромное, и думаю, что это будут очень яркие и интересные соревнования», – сказала Слуцкая.

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