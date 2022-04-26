Катарина Гербольдт: «Мы и так знаем, что мы сильнее всех. Так что проблемы скорее не у нас, а тех, кто нас «отменил»

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Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт высказалась об отстранении российских спортсменов от международных соревнований ISU

«На мой взгляд, мы и так знаем, что мы сильнее всех. Так что проблемы скорее не у нас, а у них. Тех, кто нас «отменил». Они не будут развиваться, не будут знать, к чему надо стремиться.

А нам нужно уметь подстраиваться под изменчивый мир.

Конечно, очень жаль детей, которые оказались на пике своей карьеры в такой момент. Они вообще не причем, не отвечают за действия политиков.

Я всегда считала, что спорт и мода вне политики. Но, к сожалению, нынешние реалии показывают, что это не так», — сказала Гербольдт.

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