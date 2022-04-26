Инна Гончаренко: «Есть пример СССР, где уровень фигурного катания был очень высоким, несмотря на то, что соревнования были ограничены. А потом выходили и пробивались»

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко поделилась мнением об идее провести собственный турнир Гран-при в России.

Ранее Международный союз конькобежцев ( ) объявил об отмене российского этапа Гран-при в сезоне-2022/23.

«Это хорошо, если будет собственный турнир организован. Спортсмены должны соревноваться, несмотря ни на что. В нашей стране фигурное катание любят и болеют за отечественных спортсменов.

Есть примеры проведения таких соревнований. Никогда не плохо использовать что-то хорошее и добавить туда немного своего. Пригласить другие страны, которые захотят. Думаю, такие найдутся.

Надеемся, это будет конкурентоспособным турниром. Всегда сложно держать высокий уровень, не соревнуясь с равными или более сильными соперниками. Но это возможно при большом желании. Уровень женского катания у нас очень высокий, как и парного. Мужчинам сложно будет. Но нет ничего недостижимого.

Есть пример СССР, где уровень фигурного катания был очень высоким, несмотря на то, что соревнования тоже были ограничены. А потом выходили и пробивались, после перерыва.

Это спорт, никогда ничего не идет все гладко, всегда что-то меняется. Надо бороться и придумывать что-то свое. Опыт организации соревнований есть, надо это развивать. Руки опускать нельзя, а там еще посмотрим, кто сильнее будет! Все в истории потом будет видно», — сказала Гончаренко.