Кацалапов на встрече с Путиным: «Россия – великая страна и великая спортивная держава. Несмотря на все трудности и преграды, мы продолжим побеждать»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию обратился к во время встречи президента России с чемпионами Пекина-2022.

«Уважаемый Владимир Владимирович, я хочу выразить вам огромную благодарность за вашу поддержку, за то, что вы верите в нас, и, конечно же, за вашу любовь к спорту.

Мы чувствовали, как вся страна болеет за нас, для нашей команды было очень важно завоевать самые высшие награды, выступая без флага и гимна нашей родины.

Россия – великая страна и великая спортивная держава. Несмотря на все создаваемые нам трудности и преграды, мы продолжим побеждать и не сдадим наши лидерские позиции.

Я хочу сказать спасибо нашим тренерам, специалистам за путь, пройденный с нами плечом к плечу. Сказать спасибо родным и близким, тем, кто был с нами, болел, переживал, молился, не спал ночами и держал за нас кулаки. Спасибо большое за внимание», – сказал Кацалапов.