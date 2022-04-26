Российский фигурист , выступающий в танцах на льду с Викторией Синициной, рассказал о первой встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Сегодня в Кремле проходит церемония награждения олимпийцев.

«Мандраж? Очень счастлив, ждал этой встречи. Готовился морально, поэтому чувствую себя уверенно. Настроение отличное. Готовил пару ответных слов и хочу выступить сегодня с благодарностью. Как это будет? Эксклюзив будет позже.

С президентом мы знакомы с 2012 года. Может, годом ранее. Тогда он приехал в Новогорск на открытие двух новых ледовых арен. Тогда я был ближе к нему. Мы поздоровались. Помню ощущение, когда он вошел на каток. От него была сильная и большая энергетика. Никогда этого не забуду.

Тогда он был в деловом костюме, так что хоккеиста в нем не ощущалось. Ощущал, что пришел президент», – сказал Кацалапов.