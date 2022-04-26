Валиева – Путину: «Мы рады, что вы нашли время для встречи с нами. Для меня большая честь в день 16-летия получать государственную награду от президента России»

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Олимпийская чемпионка в команде Камила Валиева поблагодарила президента России Владимира Путина за поддержку спортсменов.

Сегодня победители Пекина-2022 встретились с Путиным и получили награды за выступление на Играх. Валиева получила «Орден Дружбы».

«Уважаемы Владимир Владимирович, мы очень рады, что вы нашли время для встречи с нами. Для меня большая честь в день 16-летия получать государственную награду от президента Российской федерации.

Спасибо вам большое, что любите спорт и поддерживаете спортсменов. Для нас это очень важно, спасибо», — заявила Валиева.

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