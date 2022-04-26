Путин на встрече с олимпийцами: «Ваши блестящие победы стали настоящим украшением Игр. Вы доказали, что находитесь в ряду лучших спортсменов мира»

Президент РФ Владимир Путин назвал блестящими победы российских спортсменов на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Сегодня в Кремле проходит церемония награждения олимпийцев.

«Без всякого преувеличения, блестящие и волевые победы ваши, да и всех наших олимпийцев, российских спортсменов, стали настоящим украшением Игр.

Многие болельщики – не только в нашей стране, но и во всем мире – смотрели на это с восхищением и радовались. И вы вновь доказали, что находитесь в ряду самых лучших спортсменов мира», – сказал Путин.

«Еще раз поздравляю с наградами. Одна из награжденных говорила, что были созданы все условия для вашей подготовки. Это наш долг, долг государства, ответственных лиц, которые занимаются организацией работы. Но главное – это ваш труд, талант, целеустремленность. Вас и ваших тренеров. Вот кто герои этого события.

Для страны и для каждого гражданина России важны ваши успехи. Вы знаете об этом, но я хочу еще раз это подчеркнуть. Успехов и поздравляю», – цитирует президента «Матч ТВ».