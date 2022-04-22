Кацалапов о карантине перед встречей с Путиным: «Воспринимаю это время как мини-отпуск и возможность подумать о будущем»

Российский фигурист , выступающий в танцах на льду с Викторией Синициной, рассказал, как проходит карантин перед встречей с президентом России Владимиром Путиным.

«Как проходит мой карантин? Просто потрясающе.

Этот соревновательный сезон был, наверное, самым тяжелым и нервным в моей жизни. Особенно последние месяцы. Я так замотался, что сейчас просто отдыхаю.

Первые несколько дней было даже непривычно, что с утра не играет будильник и не надо никуда бежать Поэтому я наконец могу выспаться!

Уходить из номера нам можно только на пару часов в день на тренировку. И сразу обратно. В остальное время смотрю сериалы, фильмы, документалки разные. Болтаю с друзьями по фейстайму, играю в доту.

Еще придумываю образы и слушаю музыку для новых программ. Скоро все узнаете.

Так что мне вообще не скучно. Воспринимаю это время как мини-отпуск и возможность подумать о будущем», – написал Кацалапов.

Встреча Путина с олимпийскими чемпионами Пекина-2022 пройдет 26 апреля.

Синицина о карантине перед встречей с Путиным: «Мне даже нравится. Я выдохнула, привела мысли в порядок, выспалась наконец-то»

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