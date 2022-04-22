Татьяна Мишина: «Семененко чувствует себя намного лучше. Его состояние улучшается, головных болей нет»

Тренер Татьяна Мишина рассказала о состоянии после падения на шоу «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге 16 апреля.

Фигуристу диагностировали сотрясение мозга, он находится в больнице.

«Женя чувствует себя намного лучше. Он даже сам так считает. Его состояние улучшается, головных болей нет. Все КТ показали, что нет никаких серьезных повреждений.

Надо еще какой-то период пробыть в больнице. Женя может встать с койки, самостоятельно ходит по палате. Отвечает на звонки, пишет смски. Женя бодр. Ему хочется домой, но пока нужно немного потерпеть.

Насчет выписки разговоров пока нет. Мы даже врачей об этом не спрашивали, потому что лучше еще остаться в больнице. Это же не мы решаем и рекомендуем», – сказала Мишина.

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