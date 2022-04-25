Екатерина Боброва: «Профессиональный спорт воспитывает много качеств, которые пригодятся в жизни. Главное, чтобы ребенок не был заложником амбиций родителей»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде Екатерина Боброва поделилась мнением о детском профессиональном спорте.

«Сегодня у меня был потрясающий опыт выступления на… дебатах. Тема была интересная и действительно достойная обсуждения – детский профессиональный спорт. Я выступала на стороне «за».

Начнем с того, что не каждого ребенка нужно отдавать в спорт. Если, к примеру, девочка спокойная, усидчивая и любит рисовать, вряд ли ей это подойдет. Но здесь очень много зависит от родителя. Нужно следить и подмечать: что интересует ребенка, к чему он предрасположен и есть ли у него желание.

Но главное, чтобы ребенок не был заложником амбиций родителей. Да, профессиональный спорт труден. Но он воспитывает много качеств, которые впоследствии сильно пригодятся в жизни. Целеустремленность, дисциплина, умение преодолевать лень, боль и жизненные трудности.

Умение собираться и концентрироваться в необходимый момент, быстрая реакция, организованность, ответственность, умение следить за состоянием организма. Навыки планирования, умение выходить из зоны комфорта. Стремление к развитию, саморазвитию и самосовершенствованию. Социальные навыки. Умение падать и подниматься, справляться с неудачами, а после них идти дальше и становиться лучше и сильнее.

Могу продолжать еще долго. Да, не все доходят до олимпийского пьедестала. Но эти навыки будут закреплены за личностью, и она с умением будет пользоваться ими в жизни. Безусловно, есть и свои минусы. Но в какой деятельности их нет?» – написала Боброва в соцсетях.