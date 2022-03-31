Боброва о Кубке Первого канала: «Переживала и за «Красную машину», и за «Время первых», но после жеребьевки поняла, что с большой долей вероятности выиграет команда Щербаковой»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командном турнире поделилась мнением о прошедшем в Саранске Кубке Первого канала.

– По моему мнению, организаторам стоило распределить сильнейших спортсменов поровну между обеими командами: по результатам Игр в Пекине это Анна Щербакова, Марк Кондратюк, спортивная пара – Владимир Морозов и танцевальный дуэт – .

Я переживала и за «Красную машину», и за «Время первых», потому что мне импонируют абсолютно все фигуристы, но сразу после жеребьевки поняла, что с большой долей вероятности выиграет команда .

– Предполагали, что разрыв будет столь незначительным (145:141)?

– Большого разрыва быть и не могло, потому что команды получились достаточно равными. Но если бы деление происходило немного иначе, было бы еще интереснее наблюдать за соревнованиями, за борьбой тютелька в тютельку. Интрига вышла бы на совершенно другой уровень, а турнир мог завершиться практически без разницы в счете.

– На Кубке Первого канала были побиты сразу несколько мировых рекордов. Это составляющая большого спортивного шоу или объективная оценка уровня катания?

– Эти соревнования, действительно, можно назвать шоу. И судили здесь немножко иначе, нежели на международных турнирах. Не знаю, какие оценки ребята могли получить на том же чемпионате мира, но не исключено, что они оказались бы ниже, чем на Кубке Первого канала. Тем не менее сравнивать два вышеупомянутых старта не совсем корректно.

– Что можете сказать о выступлениях юниорок?

– Все девочки безумно перспективные. И таких спортсменок у нас не 2-3, а примерно 10-15! Они соответствуют самому высокому международному уровню, и это классно.

К слову, я бы не отказалась увидеть на Кубке Первого канала не только юниорок-одиночниц, но и спортивные пары, танцевальные дуэты. Они также пропускают чемпионат мира по своему возрасту и находятся в прекрасной форме, у них очень красивые программы. И было бы интересно сравнить их выступления с прокатами наших олимпийцев, – сказала Боброва.

В чем проблемы фигурного Кубка Первого канала и как превратить его в топ-турнир? Объясняем по фактам

🎧 Кубок Первого канала или чемпионат мира? Где выступали настоящие победители?