«Чем больше живу, тем больше понимаю, что гармоничный внутренний мир и заповеди Божьи помогают нам быть счастливыми». Навка поздравила верующих с Пасхой

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поздравила верующих с Пасхой.

«Христос Воскресе! В этот Светлый праздник на меня снисходит такое теплое ощущение благодати и радости. Чем больше живу, тем больше понимаю, что гармоничный внутренний мир, внутренний посыл и заповеди Божьи помогают нам быть счастливыми, красивыми и многогранными людьми.

Вот знаете, иногда смотришь на человека лет за 80, а у него глаза горят, он живой, активный, красивый и абсолютно не старый, и я искренне верю в то, что такой человек живет с Богом внутри, в согласии с собой и миром, не нарушает заповеди Божьи, не завидует; его красоту души, счастье и молодость видно невооруженным глазом, потому что он как будто светится изнутри!

Поэтому в этот Праздник я искренне желаю нам всем внутреннего света и благодати Божией», – написала Навка в соцсетях.