Татьяна Навка: «Фигурное катание загнивало, но только благодаря российским спортсменам держалось на плаву. Сейчас в мире будет совсем неинтересно»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду негативно оценила международную изоляцию российского фигурного катания.

«Много потеряет фигурное катание в мире без российских спортсменов. Оно загнивало, но только благодаря российским фигуристам держалось на плаву.

А сейчас, я думаю, совсем будет неинтересно в мире. Очень многие закончили – японцы, американцы. Происходящее – это огромная ошибка», – сказала Навка.

«Фигурное катание деградирует, и Россия – последняя точка роста». Как мир теперь будет жить без наших звезд?