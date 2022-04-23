Ирина Слуцкая: «Не расстроилась, что проиграла на выборах. Видимо, еще не мое время»

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Двукратный призер Олимпийский игр Ирина Слуцкая прокомментировала поражение на выборах главы Федерации фигурного катания Москвы. 

Победу одержал предприниматель Антон Абдурахманов.

— Вы проиграли выборы. Расстроились?

— Вообще не расстроилась, потому что все понимали, как это происходит, к сожалению.

— Намекаете на неспортивные методы?

— Ничего не имею ввиду. Только хочу сказать, что очень рада, что не получилось. Видимо, еще не мое время. У меня было много договоренностей по поводу экипировки наших судей и сборной Москвы, была договоренность об определенном финансировании, люди были готовы оплачивать проведение всех тестирований по скольжению в Москве, чтобы они были бесплатными для спортсменов. Теперь же все вопросы и нововведения в руках нынешнего президента, главное, чтобы все это развивалось, а остальное вопрос второй.

— Вам не предложили руководящий пост в федерации?

— Нет, никто ничего не предложил. У меня остается много своей работы, своих проектов. Я очень плотно сотрудничаю с министерством спорта РФ, Москомспортом, так что есть куда развиваться дальше, но не в стенах Федерации фигурного катания Москвы.

— Получается, что все ваши договоренности со спонсорами останутся на бумаге?

— Да, потому что людям интересно работать со мной, – сказала Слуцкая. 

Слуцкая уступила Абдурахманову на выборах президента Федерации фигурного катания Москвы

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