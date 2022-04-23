Ирина Роднина: «Слуцкая – достойный кандидат на должность президента Федерации фигурного катания Москвы. Я полностью поддерживаю ее»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина поддержала решение Ирины Слуцкой баллотироваться на пост президента Федерации фигурного катания Москвы.

«Слуцкая – опытный человек. Она успела поработать и депутатом Московской областной Думы. Это большой опыт.

Ирина – достойный кандидат на эту должность. Я полностью поддерживаю ее. У нее есть любовь к тому, чем она занимается. Она знает все детали своей работы. Я за ее кандидатуру», – сказала Роднина.

«Я знаю, как получать гранты, субсидии, как общаться с органами власти. И мое имя в спорте никуда не делось». Слуцкая о борьбе за пост главы Федерации фигурного катания Москвы