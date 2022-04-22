Вайцеховская об участии спортсменов в откровенных фотосессиях: «Спортсмены иначе относятся к собственному телу, нежели простой обыватель. Для них оно – предмет гордости»

Журналист Елена Вайцеховская поделилась мнением об участии спортсменов в откровенных фотосессиях.

«Немножко об обнаженке, прежде чем уйти в отпуск. Лет 25 назад я разговаривала с четырехкратным олимпийским чемпионом Александром Поповым и среди прочего спросила его, согласился бы ли он на то, чтобы сняться обнаженным. Ответ был «нет».

Саша объяснил, что вообще не готов ничего делать на потеху публике, но совершенно правильно заметил, что спортсмены совершенно иначе относятся к собственному телу, нежели простой обыватель. Что ты столько времени работаешь над своим телом, которое в спорте не более, чем инструмент, что оно становится в определенном смысле предметом гордости.

Примерно как сказал в 2006-м известный тренер по фигурному катанию, отвечая на вопрос, зачем он до такой степени «раздевает» на льду свою жену. «Почему нет? Красиво же!»

Полагаю, что девушками-спортсменками, которые соглашаются на откровенные съемки, движет именно это. Раздеться подавляющему большинству спортсменок сложно лишь в одном случае – когда виден лишний вес. Поэтому бывает трудно понять охи и ахи на тему: «Ах, как она могла? Зачем?»

Ответ простой: захотелось. Почему-то мне кажется, что деньги тут сильно вторичны. Захотелось увидеть себя со стороны и не в зеркале, захотелось иметь хорошие снимки тела, которые во многом ты создал себе сам, и так далее.

Кстати, самой роскошной съемкой спортсмена в этом жанре я до сих пор консервативно считаю Катарину Витт для журнала Playboy в 1998-м. Как раз в связи с той съемкой, собственно, я вопрос Попову и задала. И ведь на тот момент Катарине было за 30... По тем временам – серьезный возраст», – написала Вайцеховская.

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