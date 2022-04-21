Бузова о фотосессии Медведевой для Maxim: «Такое не может порицаться и осуждаться, но все вынуждены оправдываться»

Телеведущая и певица Ольга Бузова высказалась о фотосессии двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой для журнала Maxim.

«Огромное количество моделей построили карьеру в России и мире. Любой труд сложен. Даже про ведущих говорят, ну что там – выйти в кадр. Каждая профессия сложна.

Съемка Медведевой? Встаньте, втяните живот и постойте два часа. Это сложно, но полезно. Плюс это режим. Но это профессия и это красиво. А такое не может порицаться и осуждаться, но все вынуждены оправдываться.

Мы ни на кого не нападаем. Нам приходится защищать спортсменов, паралимпийцев. Хватаемся за головы, как это случилось, ведь прошло немного времени.

Вот Медведеву осудили – давайте поговорим. Сейчас она временно не выступает, но когда у нее были заслуги, мы так не собирались. Это обидно», – сказала Бузова на пресс-конференции «Хайп или результаты – куда двигаться российскому спорту?».

Журнал Maxim показал новые кадры с фотосессии Евгении Медведевой