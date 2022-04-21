Соловьев о новых правилах для танцоров на льду: «Будет интересно увидеть прыжки. На мой взгляд, изначально это будет походить на выбросы в парном катании»

Олимпийский чемпион Сочи-2014 в команде высказался о новых правилах ISU для танцоров на льду.

В сезоне-2022/23 в танцах на льду появится новый хореографический элемент – прыжки с помощью ассистирующего партнера.

– Я всегда был за развитие нашего вида. С одной стороны, мы и так шагнули далеко вперед за последние годы, но так как фигурное катание постоянно задает тон в сторону усложнения элементов в одиночном катании, то точно так же и танцы не стоят на месте.

Мне кажется, что помимо поддержек, которые тоже уже стали суперсложными, акробатическими, когда фигуристки летают над головой, делают невероятные петли, – будет интересно увидеть и еще какие-то эффектные вещи в виде прыжков. Многие спортсмены из тех, что сейчас выступают в танцах на льду, были когда-то одиночниками и знают, что такое прыжки. В общем, в моем понимании, это интересное развитие.

Интересно, как все это будет выглядеть. Потому что интерпретировать это можно по-разному. Но так или иначе мы все потихоньку постепенно начинаем привыкать к каким-то нововведениям. Как раз-таки это в основном касается танцев на льду. Для меня это будет интересно.

– Как это должно выглядеть на практике?

– Для начала мне нужно досконально разобраться с этим нововведением, скрупулезно подойти к этому вопросу, чтобы понимать, насколько правила позволяют делать какие-то интересные вещи. Но, на мой взгляд, изначально это будет походить на какие-то выбросы в парном катании, а дальше уже можно каким-то образом видоизменять и интерпретировать по-своему.

Так как от танцоров не будет требоваться вот этот выброс в три оборота, четкий выезд, как у пар, то, наверное, уже можно как-то по своему будет интерпретировать. Но здесь, конечно, надо встать на лед и попробовать. Или даже попробовать в самом начале этот элемент на полу, чтобы понимать, – сказал Соловьев.